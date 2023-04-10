السلطات العراقية تستدعي محافظ الأنبار بتهمة "الإضرار بالمال العام"

أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الاثنين، عن صدور أمر "استقدام بحق محافظ الأنبار الحالي علي فرحان بتهمة الإضرار بالمال العام".

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وذكر بيان للهيئة أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمرا باستقدام محافظ الأنبار الحالي، في قضية المخالفات والخروقات المرتكبة في مديرية التسجيل العقاري في الأنبار".

وأضاف أن "أمر الاستقدام صدر بحق المتهم استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي جراء الإضرار عمدا بأموال ومصالح محافظة الأنبار، بتوزيع قطع أراض سكنية في المناطق المحيطة بمطار الأنبار المزمع إنشاؤه، وذلك بالاتفاق مع عدد من المتنفذين في المحافظة".

وقبل أيام أعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ عملية كبرى واستثنائية في مديرية التسجيل العقاري في الأنبار أسفرت عن القبض على المدير وعدد من المسؤولين والموظفين فيها، فضلا عن ضبط مئات الهويات المزورة العائدة لإحدى النقابات، والتحرز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تم تمليكها خلافا للقانون.

المصدر: RT