مراسلتنا: أكثر من 1400 مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة

أفادت مراسلتنا في القدس، اليوم الاثنين، بأن نحو 1400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، من باب المغاربة بحماية الشرطة الإسرائيلية.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن مئات المستوطنين على شكل مجموعات اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، فرضت الشرطة قيودا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هويات الوافدين للمسجد عند بواباته الخارجية، وتمركز عدد من عناصرها أمام قبة الصخرة ومنعت المصلين من المرور من المكان.

وتأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

المصدر:RT