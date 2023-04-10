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مراسلتنا: أكثر من 1400 مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: أكثر من 1400 مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة
RT
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أفادت مراسلتنا في القدس، اليوم الاثنين، بأن نحو 1400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، من باب المغاربة بحماية الشرطة الإسرائيلية.

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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن مئات المستوطنين على شكل مجموعات اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، فرضت الشرطة قيودا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هويات الوافدين للمسجد عند بواباته الخارجية، وتمركز عدد من عناصرها أمام قبة الصخرة ومنعت المصلين من المرور من المكان.

وتأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

المصدر:RT

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