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العراق.. خمسيني ينتحر فوق قبر والده

أخبار العالم العربي

العراق.. خمسيني ينتحر فوق قبر والده
Gettyimages.ru
علم كردستان العراق
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أفاد مسؤول أمني في وحدة كرميان بإقليم كردستان العراق، بأن رجلا خمسينيا أقدم على الانتحار فوق قبر والده في قضاء كفري لأسباب مجهولة.

وقال مدير إعلام وعلاقات شرطة كرميان العقيد علي جمال قدوري، في تصريح لوكالة "شفق نيوز"، إن رجلا من مواليد 1972 من سكان محافظة كركوك، أقدم على الانتحار بمسدس على قبر والده في أطراف قضاء كلار التابعة لوحدة كرميان.

وأشار قدوري إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته الغامضة فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي.

المصدر: "شفق نيوز"

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