مصر.. قطار محمل بقصب السكر يخرج عن مساره ويصطدم بمنزل

خرج مساء الأحد قطار محمل بقصب السكر عن مساره واصطدم بأحد المنازل في قرية بإدفو في أسوان جنوب مصر.

وتلقي اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، إخطارا بحادث خروج قطار عن مساره.

كما تلقت غرفة عمليات أسوان إخطارا بخروج "الديكوفيل" الخاص بنقل محصول قصب السكر عن مساره واصطدامه بمنزل في مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

يذكر أن منطقة البصيلية بحري التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، شهدت العام الماضي حادث انقلاب عربتي قطار محمل بمحصول القصب "الديكوفيل" في الترعة بقرية الشماخية دون إصابات.

وأدى الحادث حينها إلى غضب المواطنين لأنه الطريق الوحيد لهم للمرور إلى المنطقة.

المصدر: "القاهرة 24"