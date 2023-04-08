الأزهر ينعى واحدا من كبار علمائه

نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، العالم الجليل الدكتور إبراهيم الخولي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية مساء السبت.

وقال وكيل الأزهر في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنَّ العالم الجليل رحل بعد رحلة علمية ثرية، ومسيرة عطاء زاخرةٍ، قضاها في المنافحة عن دين الله، وردِّ الأباطيل عنه، وخدمة علوم اللغة والشريعة، فترك إرثا عظيما، سيظل موئلا للباحثين وطلاب العلم، وذُخرا للمكتبة العربية والإسلامية".

وأعرب وكيل الأزهر عن خالص العزاء لأسرة العالم الرَّاحل، ولجامعة الأزهر، ولطلاب العلم في كل مكان، سائلًا الله، أن يجعل ما قدَّمه الدكتور إبراهيم الخولي خدمة للعلم، في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته".

المصدر: صدى البلد المصرية