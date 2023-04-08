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الجيش الأردني يدعو لعدم تداول الشائعات بعد سقوط شظايا صاروخ قرب الحدود مع سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني يدعو لعدم تداول الشائعات بعد سقوط شظايا صاروخ قرب الحدود مع سوريا
Globallookpress
موقع في محافظة إربد - الأردن
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أعلن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، عن انفجار صاروخ في الهواء مساء السبت بمنطقة وادي عقربا في محافظة إربد المحاذية للحدود السورية، وسقوط شظاياه في المنطقة.

وأشار المصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، إلى أن انفجار الصاروخ حدث في الساعة 22:25، لافتا إلى أن سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

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وأضاف المصدر أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.

كما بيّن المصدر أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.

هذا وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

المصدر: قناة المملكة

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