مراسلتنا: أنباء عن تسلل فلسطيني إلى مستوطنة أسايل في الخليل وإطلاقه النار على جنود إسرائيليين

أفادت مراسلة RT مساء يوم السبت، بورود أنباء عن تسلل فلسطيني إلى مستوطنة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وسماع أصوات لإطلاق النار في المنطقة.

وذكرت مراسلتنا أن صوت إطلاق النار سمع بالقرب من مستوطنة جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية، وأن صفارات الإنذار دوت في المنطقة.

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وقتل مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي مساء السبت خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب (20 عاما) فارق الحياة متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت عند مدخل البلدة، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الشاب بالرصاص وأعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته.

المصدر: RT + وسائل إعلام