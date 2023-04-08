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إصابات بهجوم للمستوطنين على الفلسطينيين غرب سلفيت بالضفة الغربية (صورة)

أخبار العالم العربي

إصابات بهجوم للمستوطنين على الفلسطينيين غرب سلفيت بالضفة الغربية (صورة)
AFP
إصابات في هجوم للمستوطنين على المواطنين غرب سلفيت بالضفة الغربية - صورة من الأرشيف -
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أصيب فلسطينيان مساء السبت بهجوم للمستوطنين، بحماية القوات الإسرائيلية، على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم والمصلين في مسجد السلام، ببلدة دير بلوط غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وكالة "وفا" بأن مواطنين أصيبا بجروح، أحدهما بالرصاص المطاطي في القدم، وآخر بجروح في الرأس بعد إصابته بحجارة ألقاها مستوطنون، كما تضررت 15 مركبة.

وأوضحت أن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين ومركباتهم على مدخل البلدة، وقاموا بإلقاء الحجارة على المصلين داخل المسجد.

وقالت الوكالة إن عشرات المستوطنين تحت حماية القوات الإسرائيلية تجمع مساء اليوم، عند مداخل بلدات وقرى محافظة سلفيت.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن عددا من المستوطنين تجمعوا بالقرب من دوار بلدة كفل حارس وحاولوا الدخول إلى البلدة، كما تجمعوا على مدخل بلدة ياسوف شرق سلفيت، وقاموا بالاعتداء على مركبات المواطنين.

المصدر: "وفا"

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