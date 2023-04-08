اليمن.. ميناء عدن يستقبل سفينة الحاويات EA Blue Nile (صورة)

أفاد مراسل RT في اليمن بدخول سفينة الحاويات EA Blue Nile إلى محطة الحاويات في ميناء عدن بلا تعطيل أو انتظار.

وذكر أنه سيتم إجراء التفتيش في موانئ عدن والمكلا كما كان الوضع قبل بدء الأزمة.

وتعتبر "EA Blue Nile" أول سفينة تدخل ميناء عدن من دون تفتيش في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية بعد متابعات حكومية طويلة بهذا الشأن.

وكان وزير النقل عبد السلام حميد، قد وجه في تعميم قبل يومين إلى إدارة موانئ خليج عدن و موانئ البحر العربي بمنح تسهيلات وامتيازات جديدة للمستوردين عبر الموانئ في المناطق المحررة، منها دخول السفن مباشرة من كل الدول دون تفتيش.

المصدر: RT