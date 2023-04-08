نوري المالكي: "قوى مضادة" تخطط لإعادة الفوضى ومنطق السلاح والفوضى

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من "قوى مضادة" داخليا وخارجيا للاستقرار الحالي، تخطط لإعادة الفوضى ومنطق السلاح وربما للفوضى السياسية والاجتماعية لمواجهة مؤسسات الدولة.

وقال المالكي ذلك، في كلمة له اليوم السبت، مشيرا إلى أنه "سنقف صفاً واحداً بوجه القوى المضادة من أجل أن تمشي المسيرة وتكمل الحكومة وتشكيلاتها الأهداف التي تشكلت من أجلها."

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وذكر أن الشعب العراقي "يشعر بالهدوء النفسي والتحسّن المعيشي بعد نجاحنا في تشكيل الحكومة الحالية".

وأكد أنه على الشعب العراقي "الحفاظ على العيش السلمي وسد ذرائع إثارة الفوضى ضد القانون وتحشيد الناس ضد بعض نقاط الضعف في الهيئات السياسية."

واعتبر أن "معالجة التقصير ليست بالتشهير وإعلان الحرب وإثارة الشبهات والاشكالات التي لا تأتي بخير على مسارنا السياسي"، مؤكدا أنهم "مستمرون في دعم العملية السياسية الحالية لكي تنتصر."

وأكد المالكي أن العراق "لا يزال يعيش مجموعة من الأخطار والتحديات والتهديدات"، داعياً إلى "الحفاظ على سلمية الأداء وأخلاقية الحوار من موقع الاختلاف."

المصدر: رووداو ديجيتال