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WSJ: جنود أمريكيون كانوا مع العبدي لدى استهداف موكبه

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WSJ: جنود أمريكيون كانوا مع العبدي لدى استهداف موكبه
Globallookpress
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن 3 عسكريين أمريكيين كانوا في قافلة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أثناء استهداف سيارته بغارة جوية في العراق.

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وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحيفة إنه "لم تقع إصابات"، وتابع: "نحن نحقق حاليا في هذا الهجوم". وأضاف أستطيع أن أؤكد أن هناك ضربة على قافلة في السليمانية بإقليم كردستان العراق. ضمت تلك القافلة أفرادا من الجيش الأمريكي. 

وقال الكولونيل بوتشينو: "نحن نعارض بقوة أي عمل يهدد سلامة وأمن الأفراد الأمريكيين". "القوات لا تزال في العراق وسوريا لدعم القوات المحلية الشريكة لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش".

وكانت الرئاسة العراقية أعربت اليوم السبت عن إدانتها للاعتداء على مطار السليمانية الدولي، وطالبت الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

المصدر: وول ستريت جورنال

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