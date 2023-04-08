بغداد تدين استهداف مطار السليمانية وتطالب تركيا بتقديم اعتذار

أعربت الرئاسة العراقية اليوم السبت عن إدانتها للاعتداء على مطار السليمانية الدولي، وطالبت الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها: "تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني، ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

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وطالب البيان الحكومة التركية بـ"تحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية".

وحذر البيان من أنه "وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا".

وكانت مديرية أمن مطار السليمانية الدولي أكدت أمس الجمعة أن انفجارا وقع قرب سور المطار دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه بسرعة، وأضافت أنها تجري تحقيقا في الحادث.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية