رغد صدام حسين في ذكرى البعث: عراق تشيده الجماجم!

هنأت رغد صدام حسين، العراقيين في ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي كان والدها يرأسه في العراق، والذي يصادف في السابع من أبريل.

وقالت كريمة الرئيس العراقي الراحل في تغريدة عبر موقع "تويتر": "عراق تشيده الجماجمُ والدمُ تتهدم الدنيا ولا يتهدمُ.. كل 7 نيسان وأنتم بخير".

عراق تشيده الجماجمُ والدمُ تتهدم الدنيا ولا يتهدمُ



كل 7 نيسان وانتم بخير — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 7, 2023

وتعود هذه الكلمات إلى قصيدة تنسب للشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري، وينسبها آخرون لصالح مهدي عماش وتعد شعارا لحزب البعث العراقي.

وتأسس حزب البعث العربي الاشتراكي في السابع من أبريل عام 1947 على يد ميشال عفلق وصلاح البيطار، فيما تم تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي - قطر العراق، على يد فؤاد الركابي في عام 1951. وكان جزءا من حزب البعث الأصلي (1951-1966).

المصدر: RT