تونس.. قبول طعن صهر بن علي في قضية "مارينا قمرت"

قبلت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، طعن دفاع رجل الأعمال سليم شيبوب في قضية "مارينا قمرت".

وحوكم سليم شيبوب صهر الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي، ابتدائيا بست سنوات سجنا على خلفية قضية "مارينا قمرت" حول الحصول على قطع أرض وتحويلها من صبغة فلاحية إلى ذات سياحية وصناعية دون احترام التراتيب الجاري بها.

وقد أنكر شيبوب طيلة مراحل البحث تلك التهم مؤكدا أنه احترم الشروط القانونية المطلوبة صحبة باقي شركائه.

وتم الافراج عن شيبوب بضمان مالي من طرف الدائرة الجنائية الاستئنافية، والتي وافقت على الطعن الذي رفعه شيبوب ومحاموه في الاختبار الذي تم اعتماده خلال الطور الابتدائي للقضية وتقرر إعادته بواسطة خبراء آخرين.

المصدر: "موزاييك"