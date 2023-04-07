مستشفى روسي متنقل يواصل تقديم المساعدة لسكان حلب

يواصل المستشفى الروسي التابع للمركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية العمل في مدينة حلب السورية تقديم المساعدة للسكان المحليين المتضررين من الزلزال.

افتتح المركز في 10 مارس/ آذار في واحدة من أفقر أحياء مدينة قاضي عسكر، ما سمح للسكان الذين يعيشون أوضاعا صعبة بتلقي العلاج على يد أخصائيين طبيين مؤهلين، ومن ذلك الحين قدم المركز خدماته لـ أكثر من 6 آلاف شخص.

ويحظى المركز بسمعة طيبة في جميع أنحاء المدينة بفضل جودة وتفرد الخدمات المقدمة، ما زاد بشكل كبير من عدد المرضى الوافدين. حيث أنه يتم كل يوم إدخال تقديم العلاج لأكثر من 300 شخص معظمهم من النساء والأطفال.

بالإضافة إلى الرعاية الطبية، يقوم موظفو المستشفى بأعمال إنسانية تستهدف وبشكل خاص المرضى المحتاجين، حيث يوزعون عليهم منتجات النظافة الشخصية والأغذية والملابس والأحذية.

ويقول نابيولين إلفير ريفوفيتش، من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية وهو رئيس المستشفى متعدد التخصصات في الجمهورية العربية السورية: "بعد حدوث الزلزال المدمر في السادس من فبراير عام 2023، اتخذت روسيا قرارا بإرسال مستشفى (متنقل) إلى المناطق المتضررة في الجمهورية العربية السورية لتقديم الرعاية الصحية لسكان هذه المناطق.

في العاشر من مارس تم نصب مستشفى متنقل متعدد التخصصات في محافظة حلب، حيث بدأ باستقبال المتضررين جراء الزلزال. يعمل في المستشفى أطباء في أكثر من 12 تخصصا، ويوجد كذلك مشفى نهاري لتقديم المساعدة لمن يحتاجها، وكذلك تم نصب غرفة للعمليات، ويمكن إجراء التخطيط بالأمواج فوق الصوتية، ولدينا في المستشفى أطباء متخصصون في طب الرضوح، والأمراض الجلدية، والباطنية، والغدد الصماء، والقلب، وأطباء أطفال، وأطباء مختصون أخرون.