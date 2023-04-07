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الجيش اللبناني يعثر على راجمة صواريخ جنوبي البلاد (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعثر على راجمة صواريخ جنوبي البلاد (صور)
AFP
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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عثر الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ، وذلك في سهل مرجعيون، جنوبي البلاد.

وقال الجيش اللبناني في تغريدة على "تويتر" إن "وحدة من الجيش عثرت في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها".

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي، مؤكدا أنه "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار".

وفجر اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة "حماس" في جنوب لبنان.

المصدر: RT

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