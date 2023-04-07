الطيران الإسرائيلي يواصل قصف غزة وصافرات الإنذار تدوي في مناطق الغلاف

واصل الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع في قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، بينما دوت صافرات الإذار في مناطق غلاف غزة وسط إطلاق رشقات صاروخية عليها من القطاع.

وبعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من فجر اليوم عن ضرب نفقين وموقعين لتصنيع الأسلحة تابعة لحركة "حماس" في القطاع، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع "رعد" بحي التفاح شرق غزة بأكثر من 12 صاروخا، وموقع "بدر" جنوب غرب غزة بـ 4 صواريخ، وموقع "القسطل" في بدير البلح بأكثر من 8 صواريخ، كما استهدف القصف أيضا موقع "القادسية" غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقع "صلاح الدين" بمحافظة الوسطى، وأرضا زراعية برفح قرب الحدود الفلسطينية المصرية.

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وأفاد مراسلنا في غزة بتعرض منازل المواطنين لأضرار كبيرة جراء قصف حي التفاح، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين، واشتعال النيران في موقع "بدر" التابع للمقاومة بعد استهدافه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أضرارا كبيرة لحقت بمستشفى الدرة للأطفال شرق غزة والمنازل المحيطة جراء القصف الإسرائيلي، الذي تسبب أيضا تسبب في حالة من الإرباك والخوف بين الكادر الطبي والمرضى من الأطفال ومرافقيهم .

في المقابل، دوت صافرات الإنذار مجددا في مناطق غلاف غزة مثل نيرعام وإيفيم وسديروت، إضافة إلى مدينة عسقلان، بعد إطلاق المقاومة رشقات صاروخية. كما أطلقت قذائف الهاون باتجاه موقع كرم أبو سالم، حسب مراسلنا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 44 قذيفة، بما فيها صواريخ وصواريخ مضادة للطائرات، أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل خلال الليل.

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وحسب المتحدث العسكري دانيال هجري، فإن 9 من الصواريخ فشلت في عبور حدود القطاع، وأطلقت 12 صواريخ أخرى باتجاه البحر.

وأضاف أن 14 صاروخا سقطت في مناطق مفتوحة في إسرائيل، صاروخ واحد في منطقة مأهولة في جنوب سديروت، بينما تم اعتراض 8 صواريخ من قبل نظام "القبة الحديدية".

وذكر المتحدث أن الجيش الإسرائيلي استهدف غزة بـ 50 طنا من القنابل.

المصدر: RT