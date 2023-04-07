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مصر.. حبس شاب روّج لبيع الأسلحة عبر "تيك توك"

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مصر.. حبس شاب روّج لبيع الأسلحة عبر
Globallookpress
مصر.. حبس شاب روّج لأسلحة عبر "تيك توك"
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قررت النيابة العامة المصرية حبس شاب على ذمة التحقيق بتهمة الترويج لبيع أسلحة بيضاء متنوعة عبر "تيك توك".

وقالت الشرطة إنها رصدت خلال الأيام الأخيرة، عددا من المقاطع المصورة على تطبيق "تيك توك"، تتضمن صور أسلحة بيضاء معدة للبيع، وكيفية التواصل من أجل الحصول عليها.

وأفادت بأن التحركات الفنية والتحريات الأمنية كشفت أن صاحب المقاطع يقيم في مدينة دكرنس، في محافظة الدقهلية - شمال دلتا مصر.

وأكدت أنه تم توقيفه وعثر بحوزته على عدد كبير من الأسلحة البيضاء المتنوعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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