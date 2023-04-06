ناشط سياسي مصري يدعو لتشكيل لجان للدفاع عن المسجد الأقصى

دعا الناشط السياسي المصري، محمد سيف الدولة، مؤسس حركة "مصريون ضد الصهيونية"، كافة القوى الوطنية في الأقطار العربية، لتشكيل أكبر عدد من اللجان الشعبية للدفاع عن المسجد الأقصى.

وأكد الناشط السياسي أن "الدعوة لتأسيس أكبر عدد من اللجان الشعبية للدفاع عن المسجد الأقصى، لصد كل الإعتداءات الصهيونية الجارية على قدم وساق لإقتسامه زمنيا مع المسلمين".

وأضاف: "إن هناك مخطط يجري الأن تمهيدا للإستيلاء عليه تماما وهدمه وبناء الهيكل اليهودي المزعوم فوق أنقاضه".

وحذر من أن "كثافة وتصاعد وعنف الإعتداءات الأخيرة من قوات الإحتلال على المسجد والمصلين، تنذر بأن هناك قرارا صهيونيا جماعيا قد صدر بالفعل للإسراع بتنفيذ هذا المخطط، وأن التقسيم الزماني يكاد أن يصبح أمرا واقعا بالفعل على الأرض، حتى لو كان لا يزال يتم بقوة السلاح، والاقتحامات أصبحت يومية، فإذا كان هناك من لا يزال يستبعد إمكانية ضياع المسجد الأقصى وتهويده وسقوطه الكامل في براثن الصهاينة فهو واهم".

وشدد من أن "كل المؤشرات والظواهر والمستجدات تفيد بإنسحاب النظام العربي الرسمي بكل دولة ودويلاته من أي مواجهة أو تصدى لإسرائيل، ومنها معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، أما بسبب الخوف أو التبعية أو التواطؤ، مما يجعل البديل الوحيد اليوم هو تصدي الشعوب العربية وقواها الوطنية والسياسية للقيام بهذا الدور والإشتباك بقوة في هذه المعركة المصيرية".

وأردف بالقول أن "هناك حالة غضب مستعر على إمتداد الأمة، ولكنه غضب عفوي وعشوائي ولحظي ومتقطع، يحتاج إلى تنظيم وتأطير وتشبيك وتوجيه وتصعيد".

واختتم: "هناك معركة فاصلة وحامية الوطيس مستعرة الآن دفاعا عن فلسطين والقدس وكل الأمة من بوابة الدفاع عن المسجد الأقصى، فلنسارع بالإنضمام إلى صفوفها".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT