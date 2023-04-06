الأمن العراقي يحبط عملية تهريب نحو نصف مليون لتر من المشتقات النفطية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، "إحباط" عملية تهريب نحو نصف مليون لتر من المشتقات النفطية في عدة محافظات.

وذكر الجهاز في بيان صحفي أن "مفارزه وبعمليات استباقية، تمكنت من منع تهريب (484) ألف لتر من المشتقات النفطية المختلفة في محافظات (بغداد، ونينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وديالى، والقادسية، والمثنى، والنجف)".

وأضاف أن "مفارزه ضبطت أيضا مرآبا مخصصا للتهريب و(19) صهريجا (ناقلة حوضية)، وعجلة مختلفة السعات، فضلا عن القبض على (15) متهما وفقا لمذكرات قبض قضائية".



المصدر: RT