لبنان.. إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى سجن بواسطة طائرة مسيرة

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، أن عناصرها تمكنوا من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى سجن رومية (أكبر سجون البلاد) بواسطة طائرة مسيرة.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه بتاريخ 31-3-2023، وبنتيجة المراقبة المستمرة التي تقوم بها قيادة سجن رومية المركزي، جرى رصد طائرة مسيرة (DRONE) فوق سطح سجن المحكومين، فعملت العناصر المولجة بالحراسة على ضبطها.

بعد الكشف عليها، تبين أنها ذات لون رمادي من نوع "DJI"، وتبين وجود كيس شفاف مثبت عليها بلاصق.

بتفتيش الكيس ضبط في داخله 74 حبة مخدرة، ومادة بيضاء اللون، هاتف خلوي يحتوي على شريحة خط، وحافظة بيانات "USB" وسماعات أذن، مؤكدة أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين بالعملية.

المصدر: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي