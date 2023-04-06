بن راشد: العرب سيعودون للمساهمة بمسيرة التطور الحضاري

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد على أن العرب سيعودون للمساهمة بشكل أكبر في مسيرة التطور الحضاري في العالم.

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كلام بن راشد جاء خلال لقائه مع رؤساء وأعضاء اللجان التابعة لمبادرة "نوابغ العرب"، حيث اطلع على سير عملية الترشيح وتقييم الطلبات للمشاركة بالمبادرة.

وقال بن راشد، إن العقول العربية التي كانت وراء الكثير من الإنجازات العلمية والثقافية على مدى العصور قادرة بلا شك على إحياء دورها خلال المرحلة المقبلة وستعود لإثراء إسهامها في مسيرة التطور الحضاري والتقدم العلمي في العالم.

وأضاف أن استئناف الحضارة العربية يتطلب توفير المزيد من الفرص للعقول المبدعة ودعم دورها المحوري في توظيف الأبحاث والتطوير والدراسات والتطبيقات وبما يسهم بالارتقاء بالواقع الحالي نحو الأفضل، مشيرا إلى أن حضارة العرب كانت منهلا لحضارات العالم أجمع، وأن الفرصة متاحة لنا الآن لنعيد بناء الإرث الحضاري العريق الذي تميزت به منطقتنا على مر العصور، ولدينا في منطقتنا العربية الكثير من النوابغ والعلماء والأطباء والأدباء والمفكرين والباحثين والمبتكرين.

ووفق وكالة "الإمارات اليوم"، فإن هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، تشكل منظومة مستدامة ومتكاملة لاستكشاف العقول المبدعة عربيا، وتسلط الضوء على إنجازاتهم وإسهاماتهم العلمية والفكرية والأدبية والاقتصادية والثقافية، وتوسع الأثر الإيجابي والقيمة النوعية لإبداعاتهم وابتكاراتهم ومشاريعهم، وترسخ دورهم في مسارات التنمية وتصميم المستقبل في أوطانهم ومجتمعاتهم.

وكان بن راشد، أطلق مبادرة "نوابغ العرب"، بهدف تحديد أهم النوابغ العرب ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، لتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

المصدر: الإمارات اليوم