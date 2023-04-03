طفل إماراتي يدخل "غينيس" كأصغر كاتب في العالم

دخل الطفل الإماراتي سعيد المهيري موسوعة "غينيس"، ليصبح أصغر كاتب في العالم بعمر 4 أعوام فقط، حيث ألف كتابا باسم "الفيل سعيد والدب".

ويروي كتاب المهيري قصة صداقة غير متوقعة بين حيوانين، ليلحق سعيد بأخته الطفلة الإماراتية الظبي المهيري، التي سبقته في سجل أصحاب الأرقام القياسية كأصغر ناشرة في العالم وهي في عمر 7 سنوات، وذلك بعد أن باعت أكثر من ألف نسخة من كتابها الأول "كانت لدي فكرة".

وكانت المهيري قد قالت إن "الكتاب يتحدث عن علاقة بنت بأمها وأسرتها وذلك من خلال الحديث عن رحلة العائلة لبيت الجدة".

وتعليقا على إنجاز ابنها، علقت والدة المهيري قائلة: "كتب القصة بكلمات بسيطة. وقام المحكمون من غينيس بفحص عمله بدقة للتأكد من أنه كتبه بنفسه".

المصدر: "الإمارات اليوم"