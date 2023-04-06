مراسلنا: فصائل فلسطينية تطلق رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف (فيديو)

أفاد مراسلنا بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت فجر اليوم الخميس رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، ردا على انتهاكات المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين داخله.

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وأشار المراسل إلى أنه تم استهداف موقع كيسوفيم العسكري الإسرائيلي بعدد من قذائف الهاون، لافتا إلى أن أصوات انفجارات سمعت شمال قطاع غزة للقبة الحديدية وهي تحاول اعتراض صاروخ "أرض-جو" أطلقته الفصائل تجاه الطيران الحربي الإسرائيلي.

وشن الجيش الإسرائيلي فجرا غارات جوية على موقع غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وأفاد موقع "سبوتنيك" بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت أيضا قذائف على شاطئ بيت لاهيا شمال القطاع.

وقال موقع "والا" العبري إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق موشافات فتش، رنان، ودوروت في محيط قطاع غزة، فيما لفتت قناة "كان" إلى مخاوف من التصعيد وحالة تأهب في المنظومة الأمنية بعد إطلاق الصواريخ من غزة نحو النقب.

وأصيب عشرات المعتكفين في المسجد الأقصى في ساعات الفجر الأولى واعتقل المئات إثر اقتحام القوات الإسرائيلية المصلى القبلي.

إلى ذلك دعت الشرطة الإسرائيلية المستوطنين إلى حمل السلاح أثناء التنقل.

المصدر: RT