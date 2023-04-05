حزب الله يعلق على اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين

علق نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، على اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب نعيم قاسم: "اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين دليل إفلاس وضعف، وصمود الفلسطينيين دليل عزة وقوة".

وأضاف قاسم: "وقد انكشف أن أمريكا والغرب بدعمهم للصهاينة يفتقرون إلى أدنى القيم الإنسانية ويمارسون الظلم ودعم الاحتلال والعدوان، ولكنهم سيخسرون".

اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى والاعتداء على المُصلِّين والمعتكفين دليلُ إفلاسٍ وضعف، وصمود الفلسطينيين دليل عزَّةٍ وقوة، وقد انكشف أنَّ أميركا والغرب بدعمهم للصهاينة يفتقرون إلى أدنى القيم الإنسانية ويمارسون الظلم ودعم الاحتلال والعدوان، ولكنهم سيخسرون.#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) April 5, 2023

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين داخله واعتقلت المئات منهم.

وردا على اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على المعتكفين داخله، أطلقت المقاومة الفلسطينية 10 صواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

المصدر: RT