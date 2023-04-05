 
مباشر
عاجل
القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجددا

وزير خارجية تونس ينقل إلى دمشق قرار بلاده بخصوص التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين

أخبار العالم العربي

وزير خارجية تونس ينقل إلى دمشق قرار بلاده بخصوص التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2jj

نقل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، لنظيره السوري فيصل المقداد، قرار القيادة التونسية بتعزيز تمثيل سفارة الجمهورية التونسية بدمشق، وتعيين سفير على رأسها.

هذا وقد جرى اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي بين المقداد وعمار، تبادل الوزيران خلاله التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وكذلك الآراء حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

إقرأ المزيد
الرئيس التونسي يأمر بتعيين سفير لبلاده في سوريا
الرئيس التونسي يأمر بتعيين سفير لبلاده في سوريا

وعبّر الوزير المقداد عن تقدير الجمهورية العربية السورية لقرار الرئيس قيس سعيّد، لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة التونسية بدمشق إلى مستوى سفير، "في إطار تأكيد المودّة المتبادلة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين سوريا وتونس."

وأوضح المقداد أن سوريا ستبادر خلال الأيام القليلة القادمة إلى إعادة فتح سفارتها في تونس، بحيث يكون التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفير.

إلى ذلك، ناقش الوزيران أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وأهمية استمرار المشاورات بينهما في كل ما يتعلق بالأوضاع العربية والإقليمية والدولية.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام السفراء الأجانب الجدد