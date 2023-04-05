وزير خارجية تونس ينقل إلى دمشق قرار بلاده بخصوص التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين

نقل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، لنظيره السوري فيصل المقداد، قرار القيادة التونسية بتعزيز تمثيل سفارة الجمهورية التونسية بدمشق، وتعيين سفير على رأسها.

هذا وقد جرى اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي بين المقداد وعمار، تبادل الوزيران خلاله التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وكذلك الآراء حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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وعبّر الوزير المقداد عن تقدير الجمهورية العربية السورية لقرار الرئيس قيس سعيّد، لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة التونسية بدمشق إلى مستوى سفير، "في إطار تأكيد المودّة المتبادلة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين سوريا وتونس."

وأوضح المقداد أن سوريا ستبادر خلال الأيام القليلة القادمة إلى إعادة فتح سفارتها في تونس، بحيث يكون التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفير.

إلى ذلك، ناقش الوزيران أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وأهمية استمرار المشاورات بينهما في كل ما يتعلق بالأوضاع العربية والإقليمية والدولية.

المصدر: سانا