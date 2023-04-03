الرئيس التونسي يأمر بتعيين سفير لبلاده في سوريا

أعطى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين، تعليماته بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس لدى سوريا.

وفي التفاصيل، استقبل قيس سعيد، عصر اليوم الاثنين بقصر قرطاج، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتناول اللقاء نشاط الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والاستحقاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.

وشدد سعيد على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني، مؤكدا أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.

من جهة أخرى، أسدى الرئيس قيس سعيد تعليماته بالشروع في اجراءات تعيين سفير تونس بدمشق.

المصدر: RT