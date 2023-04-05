تنفيذ "بيان العُلا" مطروح على طاولة اجتماعات الإمارات وقطر في أبوظبي

في إطار متابعة تنفيذ "بيان العُلا"، الصادر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية عام 2021، التقى اليوم الأربعاء وفدان رسميان من الإمارات وقطر في العاصمة أبوظبي.

ويعتبر هذا اللقاء الرابع من نوعه بين الوفدين، حيث ترأسه من الجانب الإماراتي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، معالي علي سعيد مطر النيادي. بينما ترأس وفد دولة قطر الأمين العام لوزارة الخارجية، أحمد بن حسن الحمادي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "بيان العُلا" وأكدا على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

المصدر: وام