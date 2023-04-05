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الكرملين: 3 سفراء عرب يقدمون وثائق اعتمادهم للرئيس بوتين اليوم

أخبار العالم العربي

الكرملين: 3 سفراء عرب يقدمون وثائق اعتمادهم للرئيس بوتين اليوم
Legion-Media Alexander Sayganov_SOPA Images
صورة أرشيفية
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أعلن الكرملين عن حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب بقصر الكرملين الكبير، حيث يقدم عدد من السفراء الأجانب أوراق اعتمادهم اليوم الأربعاء.

ومن بين هؤلاء 3 سفراء لدول عربية هم السفير حمود سليم عبد الله آل تويه، سفير سلطنة عمان، والسفير بشار الجعفري، سفير الجمهورية العربية السورية، والسفير قحطان طه خلف الجنابي، سفير جمهورية العراق.

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وفي إطار حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء سوف يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا مفصلا يتناول فيه قضايا السياسة الخارجية.

المصدر: RT

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