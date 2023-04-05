الكرملين: 3 سفراء عرب يقدمون وثائق اعتمادهم للرئيس بوتين اليوم

أعلن الكرملين عن حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب بقصر الكرملين الكبير، حيث يقدم عدد من السفراء الأجانب أوراق اعتمادهم اليوم الأربعاء.

ومن بين هؤلاء 3 سفراء لدول عربية هم السفير حمود سليم عبد الله آل تويه، سفير سلطنة عمان، والسفير بشار الجعفري، سفير الجمهورية العربية السورية، والسفير قحطان طه خلف الجنابي، سفير جمهورية العراق.

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وفي إطار حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء سوف يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا مفصلا يتناول فيه قضايا السياسة الخارجية.

المصدر: RT