القوات المصرية والسودانية تواجه التهديدات من قاعدة بورسودان

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية تدريبا بحريا مشتركا (SUD-EGY-T-1) في مجال الأمن البحري ومجابهة التهديدات غير النمطية.

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وتم تنفيذ التدريبات وفقا لبيان القوات المسلحة المصرية على مدار عدة أيام بالقاعدة البحرية في بورسودان بجمهورية السودان.

وتضمن التدريب تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة فى موضوعات الأمن البحرى والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية ، والخروج بعدد من التوصيات التي تعزز من الجهود المشتركة لكلا البلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر.

وأوضح البيان المصري أن التدريب يأتي "في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري في مختلف المجالات".

المصدر: RT