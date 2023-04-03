"لو كان صادقا لفعلها".. الحوثيون يوجهون رسالة لبايدن

قال عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي، إن إعلان الرئيس الأمريكي عن رغبته بوقف الحرب في اليمن هو للاستهلاك الإعلامي لا غير.

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وفي تغريدة له عبر صفحته على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أوضح البخيتي أن بايدن: "لو كان صادقا لتقدمت أمريكا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضي بوقف العدوان ورفع الحصار من أجل الغاء القرار السابق الذي شرعن العدوان والحصار بدعم وتخطيط أمريكي".

وأضاف: "وقف الحرب يمثل مصلحة مشتركة بين اليمن وبين جيرانه ومصلحة أمريكا لازالت في استمرارها، لذلك تدخلت في اللحظات الاخيرة لتعطيل اكثر من اتفاق لإنهاء الحرب".

وأعرب البخيتي عن أمله في أن يحكم القيادة السعودية والاماراتية "منطق العقل والمصلحة خصوصا بعد أن أدركتا أن أمريكا تتعمد إعاقة أي حل بينما تتظاهر بالحرص على تحقيق السلام بغية التنصل من المسؤلية الأخلاقية الناتجة عن المعاناة التي لحقت بالشعب اليمني جراء العدوان، ولا نستبعد أن تسعى في المستقبل لإستخدلم جرائم الحرب على اليمن كمادة لابتزاز السعودية والإمارات ماليا".

وختم عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله": "استمرار الحصار على اليمن ونهب ثرواته جزء أساسي من الحرب، وأثار الحرب الاقتصادية أخطر من أثار الحرب العسكرية، وإذا لم يرفع الحصار فسنضطر لخوض جولة عسكرية حاسمة تستهدف البنية الاقتصادية لدول العدوان وعلى رأسها المنشئات النفطية والموانئ والمطارات".

المصدر: RT