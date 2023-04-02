مصر.. رئيس مكتبة الإسكندرية يعلق على استعادة جواز سفر السادات

كشف رئيس مكتبة الإسكندرية أحمد زايد أن جواز سفر الرئيس المصري الراحل أنور السادات وصل المكتبة منذ أسبوع، بعد محاولة عرضه للبيع في مزاد علني بالولايات المتحدة، منذ أقل من شهرين.

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وفي تصريحات لشبكة "مصرواي"، أوضح زايد قائلا: "لم تستلم المكتبة أي جوازات سفر سواء عادية أم دبلوماسية خاصة بالرئيس الراحل ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهداؤها من السيدة جيهان قرينته، وتصورنا أن جواز سفر الرئيس سيباع بالخارج، وانتهى الأمر ولكننا فوجئنا بأن أجهزة الدولة تحركت بسرعة كبيرة ونجحت في استعادته".

وتابع: "كان لدينا اليوم احتفالية بمناسبة العاشر من رمضان حضرها المحافظ وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة، وقمنا باستغلال هذه المناسبة في أن نستلم جواز السفر ونضعه في متحف السادات بالمكتبة وسط احتفالية كبيرة".

المصدر: "مصراوي"