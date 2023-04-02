تبرعات الحملة السعودية لمتضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز نصف مليار ريال

تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، نصف مليار ريال.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، فقد بلغ مجموع التبرعات قرابة 505 ملايين ريال (نحو 134 مليون دولار)، تبرع بها أكثر من 3.22 مليون متبرع.

ويأتي ذلك بعد يومين من توجيه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" الشكر للمانحين الذين ساهموا بمبلغ 268 مليون دولار أمريكي استجابة لنداء التمويل الإنساني البالغ مليار دولار في تركيا عقب الزلزال.

وأكد المتحدث ينس ليركه أنه تم تمويل النداء بنسبة 27%، وأن السعودية والكويت كانتا من أكبر المانحين، حاثا الدول على تقديم الدعم والمساهمة في الاستجابة للنداء.

المصدر: "عكاظ"