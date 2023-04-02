مركز أمن المعلومات في سوريا: انتحال صفة شركة "تيلغرام" يستهدف شريحة من المواطنين

حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في سوريا من انتشار هجمات تصيّد احتيالي من مهاجمين ينتحلون صفة شركة "تيلغرام"، طالت شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضح المركز في بيان أن المهاجمين ينتحلون صفة شركة "تيلغرام"، ويطلبون من المستخدمين إعادة تأكيد الحساب أو تحديثه أو الخروج منه.

وأشار المركز إلى أن هذه العملية تنتهي بالطلب من الشخص المستهدف إرسال رمز التفعيل إلى "المهاجم" الذي يقوم بدوره باستغلال ذلك في سرقة الحساب بعد حصوله على رمز التفعيل.

كما شدّد المركز على ضرورة عدم الاستجابة لهذه الرسائل، وعدم إرسال كود تفعيل الحساب لأي شخص، والانتباه إلى أن الشركة لا تقوم بإرسال مثل هذه الرسائل وليست بحاجة لأي كود للتفعيل، داعياً إلى تفعيل ميزة حماية الحساب عبر المصادقة الثنائية وتعيين كلمة مرور للحساب، والاستعانة بشخص مختص عند الحاجة وقبل تنفيذ أي إجراء على الحساب.

المصدر: سانا