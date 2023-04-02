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وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني ويبحثان الخطوات المقبلة للاتفاق الأخير

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني ويبحثان الخطوات المقبلة للاتفاق الأخير
AFP
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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان وجرى تحديد موعد اللقاء بينهما

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الوزيرين بحثا العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير.

وأمس السبت، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه خلال الـ48 ساعة القادمة سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لتحديد موعد اللقاء بينهما.

وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وجاء التوصل لهذا الاتفاق عقب مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين بينغ، حيث أن المباحثات جاءت رغبة من طهران والرياض في حل الخلافات دبلوماسيا بالحوار.

المصدر: RT + "واس"

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