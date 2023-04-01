الرئيس السيسي: لن نسمح لأحد برفع السلاح في أي جزء من أرض مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "الثمن الذي تم دفعه ثمن كبير جدا، وإنه لن يسمح لأحد برفع السلاح في أي جزء من أرض مصر وسيتم مجابهته بمنتهى القوة".

وخلال مشاركته الإفطار مع مقاتلي قوات شرق قناة السويس لمكافحة الإرهاب، ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين ومشايخ سيناء، أضاف الرئيس السيسي: "حبيت أقول الكلمة دي، ولن يسمح لأحد أن يرفع السلاح".

وأكمل السيسي: "ولن يسمح بالسلاح إلا في يد الدولة".

واليوم السبت، تفقد السيسي الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس، والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

المصدر: "القاهرة 24"