بالفيديو.. مشايخ سيناء يقدمون هدية تذكارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار 10 رمضان

قدمت مجموعة من مشايخ قبائل سيناء هدية تذكارية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان 1393 هجري (حرب 6 أكتوبر 1973).





وخلال تفقده الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس، التقى السيسي عددا من مقاتلي وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

كما حرص الرئيس المصري على الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، خلال مشاركته طعام الإفطار مع مقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميداني، فيما كرم عددا من المقاتلين على مجهودهم خلال الفترة الماضية.



وأكد السيسي أن التضحيات التي قدمتها مصر حققت أهدافها وبذلنا جهدا كبيرا في سيناء وما بذل خلال السنوات الماضية كان ضخما وبإنفاق كبير، متعهدا ببذل الجهد لتنمية سيناء بشكل أكبر عن السنوات الماضية.



وشدد على أن الدولة تدعم قوة ومكانة شيوخ القبائل وستعمل على تعزيزها بشكل أكبر، مضيفا أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة في العالم لها تأثير على مصر وسنتجاوزها.

هدية تذكارية من شيوخ سيناء للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان#eXtranewspic.twitter.com/AInVPw35bP — eXtra news (@Extranewstv) April 1, 2023

المصدر: "الشروق" + "إكسترا نيوز"