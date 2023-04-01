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منفذ عملية الدهس في الخليل ملازم بالشرطة الفلسطينية (صورة)

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منفذ عملية الدهس في الخليل ملازم بالشرطة الفلسطينية (صورة)
AP
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أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن منفذ عملية الدهس في منطقة بيت أمر يعمل ملازما في أجهزه الأمن الفلسطينية حيث أسفرت العملية عن إصابة 3 مستوطنين.

هذا وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة "باستشهاد محمد رائد نايف برادعية (23 عاما) برصاص الاحتلال، قرب بيت أمر شمال الخليل".

منفذ عملية الدهس في الخليل ملازم بالشرطة الفلسطينية (صورة)

وفي بيان لها، قالت "حركة المجاهدين الفلسطينية": "نبارك عملية الدهس البطولية بالقرب من قرية بيت أمر بالخليل، التي تمثل الرد العملي والطبيعي على جرائم الاحتلال بحق المرابطين في المسجد الأقصى".

وأضافت: "ننعي بكل فخر وشموخ وكبرياء الشهيد البطل محمد برادعيه، من أفراد جهاز الشرطة في الضفة المحتلة، منفذ عملية الدهس البطولية في بيت أمر..هذه العملية البطولية تؤكد أن الخلاص من الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على شعبنا يكون بتصاعد المقاومة والعمليات البطولية في كافة الميادين".

وأكمل البيان: "ندعو الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية في الضفة إلى السير على درب رفاقهم الشهداء والمبادرة بالاشتباك مع المحتل حمايةً لأبناء شعبنا وثأرا لدماء مقاوميه".

المصدر: RT

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