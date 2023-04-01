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وسائل إعلام: إصابة مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس شمال الخليل

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: إصابة مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس شمال الخليل
AP
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أفادت "شبكة قدس" الإخبارية الفلسطينية نقلا عن مصدر بإصابة "عدد من جنود الاحتلال بعملية دهس بمنطقة الحسبة قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل".

في حين قالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية إنه تم تصفية منفذ عملية الدهس في منطقة بيت أمر.

وذكرت القناة "12" العبرية أن عملية الدهس أسفرت عن 3 إصابات، جروحهم طفيفة إلى متوسطة، وتم تصفية المنفذ.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن حالة اثنين من المصابين خطيرة، والثالث متوسطة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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