شهود عيان: جنود إسرائيليون يقتلون شابا فلسطينيا حاول حماية فتاة من الشرطة

أفاد موقع "معا" الإخباري بأن الشرطة الإسرائيلية قتلت مساء يوم الجمعة، شابا فلسطينيا في البلدة القديمة بالقدس بزعم مهاجمته جنديا من "قوات حرس الحدود".

وبحسب "إذاعة الجيش"، قالت الشرطة الإسرائيلية إن "الشاب الفلسطيني هاجم أحد عناصر الشرطة في محيط المسجد الأقصى وحاول الاستيلاء على سلاحه فأطلق عليه النار وأصيب بجراح خطيرة وأعلن عن مقتله".

وأفاد الصحفي الفلسطيني ياسر العقبي بأنه "سمع دوي إطلاق نار في المسجد الأقصى وتبين أن قوات شرطة الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني وأصابته بجراح بزعم أنه حاول سحب سلاح جندي"، وفق ما ذكر موقع "معا".

ونقل عن شهود عيان من الأقصى قولهم إن "الشاب حاول حماية فتاة فلسطينية منعتها شرطة الاحتلال من دخول الأقصى واعتدت عليها عند باب السلسلة".

المصدر: "معا"