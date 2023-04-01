السعودية.."الغذاء والدواء" تكشف حقيقة احتواء بودرة شراب الفاكهة على مواد ضارة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية حقيقة الأنباء المتداولة حول احتواء شراب الفاكهة متعدد النكهات على شكل بودرة، على بعض المواد الكيميائية الضارة.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لما يتم تداوله حول احتواء شراب الفاكهة متعدد النكهات على شكل "بودرة" على بعض المواد الكيميائية الضارة، ومنها فوسفات الكالسيوم التي تدمر العظام، مشددة على أن جميع المكونات الداخلة في تركيب أي مادة غذائية يتم تقييم سلامتها، ولا يُسمح بإضافة أي مادة لها أثر سلبي على الصحة.

ووجهت الهيئة نصيحة إلى المستهلكين، مشيرة إلى أهمية التقليل من استهلاك هذه المشروبات، كونها تحتوي على كميات عالية من السكر ومنخفضة القيمة التغذوية، وضرورة قراءة تسميات المنتجات بعناية للتأكد من احتوائها على كميات مناسبة من المكونات الغذائية.

المصدر: "عكاظ"