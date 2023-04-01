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مسؤول نقابي مصري: زيارة المقداد حدث رائع.. انتظرناه طويلا

أخبار العالم العربي

مسؤول نقابي مصري: زيارة المقداد حدث رائع.. انتظرناه طويلا
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قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إيجابية بكل المقاييس مؤكدا أن العلاقات بين مصر وسوريا محورية ونقطة ارتكاز للوطن العربي ككل.

ولفت البدوي إلى أن الزيارة تأتي بالتزامن مع حلول ذكرى العاشر من رمضان التي قاتل فيها المصريون والسوريون ضد إسرائيل بنفس التوقيت وحققوا النصر سويا.

وأضاف بالطبع الزيارة حدث هام له مغزى من حيث التوقيت والتفاصيل انتظرناه كثيرا

وأوضح مما لاشك فيه أن عودة العلاقات بين مصر وسوريا ستكون لها آثارها الملموسة ليس على البلدين فقط بل على الوطن العربي بأسره

ونوه بأن الظرف الدولي يتطلب أعلى مستوى من التنسيق والتكامل بين الدولتين المحوريتيبن، خاصة وأن العالم يعاد تشكيله الآن من جديد، ويتطلب تكاتف الدول العربية لمواجهة التحديات المتزايدة.

المصدر: RT

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