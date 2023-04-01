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نتائج تصويت RT.. الجيش السعودي ينتزع لقب الأكثر كفاءة بين الجيوش غير النووية خلال العقد القادم

أخبار العالم العربي

نتائج تصويت RT.. الجيش السعودي ينتزع لقب الأكثر كفاءة بين الجيوش غير النووية خلال العقد القادم
RT
أي الجيوش العربية أو العالمية سيكون الأكثر كفاءة خلال العقد القادم؟
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احتل الجيش السعودي المرتبة الأولى في استطلاع موقع RT عربي حول أي من جيوش الدول العربية والعالمية غير النووية مرشح لأن يكون هو الأكثر كفاءة خلال العقد القادم.

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شاركنا التصويت.. أي الجيوش العربية أو العالمية غير النووية سيكون الأكثر كفاءة خلال العقد القادم؟
شاركنا التصويت.. أي الجيوش العربية أو العالمية غير النووية سيكون الأكثر كفاءة خلال العقد القادم؟

وحل في المرتبة الثانية الجيش المصري تلاه الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة، والإيراني في المرتبة الرابع.

وفيما يلي ترتيب الجيوش العربية والعالمية ونسب التصويت:

الجيش السعودي 48.9% 

الجيش المصري 25.3%

الجيش الجزائري 8.3%

الجيش الإيراني 5.1% 

الجيش التركي 3.4%

الجيش السوري 1.6%

الجيش المغربي 1.4%

الجيش الياباني 1.3%

الجيش الألماني 1.2%

الجيش اليمني 0.9% 

الجيش العراقي 0.8% 

الجيش الإماراتي 0.5% 

الجيش الأردني 0.4% 

الجيش الأسترالي 0.3% 

الجيش السوداني 0.3% 

الجيش الليبي 0.2% 

الجيش الإيطالي 0.1% 

المصدر: RT

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