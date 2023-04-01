في زيارة هي الأولى منذ سنوات.. وزير الخارجية السوري يصل إلى القاهرة (صور)

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى القاهرة لعقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، في زيارة هي الأولى منذ سنوات.

ووصل المقداد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، لإجراء مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأتي بعد زيارة أجراها سامح شكري وزير الخارجية إلى دمشق قبل عدة أسابيع لدعمها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

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وبحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة، وصل فيصل المقداد وزير الخارجية السوري على متن إحدى الرحلات القادمة من العاصمة السورية دمشق وتم استقباله بقاعة كبار الزوار.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، قد زار دمشق في فبراير الماضي، "بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة في المحنة الإنسانية الراهنة".

والتقى شكري بزيارته الاخيرة لدمشق وزير الخارجية السوري والرئيس بشار الأسد، بقصر الرئاسة في أول زيارة له إلى سوريا منذ بداية الأزمة عام 2011

وقال شكري خلال زيارته دمشق، إن العلاقات التي تربط الشعبين المصري والسوري راسخة وقوية، وأن القاهرة ودمشق تعملان على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب السوري، وتجاوز الآثار المترتبة عن الزلزال المدمر.

المصدر: RT