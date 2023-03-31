"شؤون الحرمين" تطلق "مظلة معتمر" للوقاية من أشعة الشمس وبرنامج "تبيان ودلالة"

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة "مظلة معتمر"، تتضمن توزيع المظلات على المعتمرين للوقاية من أشعة الشمس.

وكانت هذه المبادرة ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية.

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وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية خالد بن فهد الشلوي، على الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية ببذل المزيد من الجهود التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات التي تعين القاصدين في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وفي سياق متصل، نفّذت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بوكالة شؤون التوعية الميدانية برنامج "تبيان ودلالة".

ويعتبر ذلك استمراراً لجهودها في تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من الزوار والمعتمرين، وضِمن برامجها وخططها لموسم العمرة.

وأوضح المدير العام أحمد الدهاس، أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ميدانية لقاصدي المسجد الحرام من قِبل منسوبي الإدارة وبمشاركة المطوفين.

وأكد أن الإدارة قامت بتكثيف جهودها خلال فترة بداية شهر رمضان المبارك، واستعدت بمجموعة من البرنامج التي ستنفذ تباعاً خلال الشهر الفضيل.

المصدر: واس