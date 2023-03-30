خلال رمضان.. تخفيض رسوم مواقف مركبات المعتمرين في محطة الحرمين بالسليمانية

أعلنت مصادر في مشروع قطار الحرمين السريع، خطط الاستفادة من مواقف المحطة في السليمانية بجدة من أجل توفير خيارات إضافية للمعتمرين وزيادة الطاقة الاستيعابية المخصصة لمواقف مركباتهم.

وأكدت المصادر لـ"عكاظ" أن هدف هذه الخطوة أيضا تخفيف العبء عن نقاط فرز المركبات في مواقف الزايدي والمواقف الأخرى المحدّدة على مداخل مكة المكرمة، وكذلك زيادة مستخدمي القطار من محطة السليمانية ليتمكن سكان مدينة جدّة من إتمام رحلتهم الإيمانية بأسرع وقت.

وذكرت المصادر أن الرسوم المالية لمواقف مركبات المعتمرين في محطة قطار الحرمين بالسليمانية قد تم تخفيضها خلال شهر رمضان الجاري لتصل إلى ريال واحد في الساعة وذلك لأول 5 ساعات، بعد أن كانت تبلغ 10 ريالات في الساعة، فيما ستبلغ تكلفة الرحلة عبر القطار إلى مكة المكرمة 46 ريالاً شاملة رسوم المواقف.

المصدر: عكاظ