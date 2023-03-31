الجيش السوري يقتل عددا من الإرهابيين ويصيب آخرين بريف حلب الغربي

تصدت وحدات من الجيش السوري العاملة في ريف حلب الغربي لهجوم إرهابي شنّته مجموعات إرهابية تنتشر بالريف الغربي وقضت على أعداد من أفرادها وأصابت آخرين منهم.

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن "وحدات من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم مجموعات إرهابية على قواتنا مساء أمس على محور بسرطون في ريف حلب الغربي، وصباح اليوم في قرية الدانا قرب معرة النعمان بريف إدلب."

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وأضاف البيان: إن وحدات الجيش أوقعت أعداداً من القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين، وتمكنت من سحب جثة متزعم المجموعة الإرهابية المهاجمة في ريف إدلب.

الجدير بالذكر أنه بتاريخ 24 مارس الجاري، تصدّت وحدات من الجيش السوري لهجوم شنّه إرهابيو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على مواقع الجيش في منطقة كفر عمة شرق الأتارب بريف حلب الغربي مستغلة وقت الإفطار، وقضت على أعداد كبيرة منهم وأصابت آخرين.

المصدر: سانا