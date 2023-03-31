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السيسي يهاتف رئيس الإمارات بعد تعيين نجله وليا للعهد

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السيسي يهاتف رئيس الإمارات بعد تعيين نجله وليا للعهد
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد قراره تعيين نجله خالد وليا للعهد.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي بأن الرئيس المصري تقدم بالتهنئة لمحمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات، معربا عن خالص التمنيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للفتة الأخوية من الرئيس المصري معربا عن خالص تمنيات الإمارات، قيادة وشعبا، بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أصدر قرارات بتعيينات جديدة أبرزها تعيين نجله خالد وليا للعهد.

كما عين شقيقيه هزاع وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، وعين رئيس الدولة شقيقه منصور بن زايد نائبا للرئيس إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

المصدر: RT

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