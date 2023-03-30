القبض على مسؤول مصري في قضية رشوة كبرى

قررت جهات التحقيق في مصر إحالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ريجوا، التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي للمحاكمة بعد القبض عليه.

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وتم اتهامه بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه، من رجلي أعمال لبيع وترسية قطعة أرض كبرى مملوكة لوزارة الزراعة عليهما بالمخالفة للقانون.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه وبصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ريجوا، طلب لنفسه وأخذ عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وكان ذلك بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث رجلي الأعمال بواسطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ 5 ملايين جنيه أخذ منها على سبيل العربون 200 ألف جنيه، كرشوة مالية، مقابل إنهاء إجراءات بيع قطعة أرض مساحتها 8375 مملوكة للشركة التي يمثلها بحي المطرية لصالح رجلي الأعمال.

كما طلب لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث – رجل الأعمال – بواسطة المتهم السادس، مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات بيع قطعة الأرض السابق ذكرها.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الثاني والثالث، تهمة تقديم عطية الرشوة إلى المتهم الأول، ووجهت إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس تهم التوسط في موضوع الرشوة.

المصدر: القاهرة 24