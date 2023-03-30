كنعاني: إيران تعتبر طريق الحل في اليمن سياسيا وفق رؤيتها البعيدة وسياساتها المبدئية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران تعتبر طريق الحل للأزمة اليمنية سياسيا انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية.

وفي تصريحات لوكالة "إرنا"، أوضح كنعاني قائلا: إيران، وانطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية، تعتبر طريق الحل للأزمة في اليمن سياسيا، وتؤكد على الإلغاء الكامل للحصار وإقامة حكومة وطنية على مستوى البلاد ووقف إطلاق النار واحترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه وسلامته، وإطلاق عملية سياسية بمشاركة كافة الفئات اليمنية، وبدون تدخل خارجي وضرورة الاهتمام الجاد بالوضع الانساني في اليمن وتسريع إرسال المساعدات الانسانية".

وأضاف كنعاني: "انطلاقا من سياستها المبدئية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر الحرب أبدا حلا للمشاكل والأزمات في المنطقة وتؤكد على الدوام على حل وتسوية المشاكل من خلال الحوار".

وأكمل: "بناء على ذلك، فإن جمهورية إيران الإسلامية رحبت بالانفراج النسبي الناجم عن وقف إطلاق النار في 2 أبريل 2022، والهدوء المحدود الذي نشأ في هذا البلد بعد حرب طويلة من قبل أمريكا، والعواقب المباشرة وغير المباشرة المترتبة على ذلك، والتي تطال في الغالب المدنيين خاصة النساء والأطفال الأبرياء، وتعتبر ذلك أرضية مناسبة للتوصل إلى اتفاق نهائي".

واستطرد كنعاني: "خلال العام الماضي، وفي الأيام التي أعقبت الذكرى السابعة للحرب على اليمن، كان هناك انفراج في عملية مفاوضات السلام تحت إشراف الأمم المتحدة، ونأمل أن نشهد في ظل الجهود الأخيرة والتقدم الحاصل، إقامة سلام مستقر وعادل في هذا البلد".

وتابع: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استخدمت كل طاقاتها لايجاد سلام عادل على أساس حقائق اليمن وإحلال السلام والاستقرار والأمن فيه، ونأمل أن نشهد عودة الاستقرار والأمن وترسيخ السلام في هذا البلد الإسلامي الكبير".

المصدر: "إرنا"